Иностранцев не будут штрафовать за просроченные визы

Киев просит другие страны ввести аналогичное решение, чтобы украинцы, у которых из-за карантина будет просрочена виза, не понесли ответственности.

Иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины из-за карантина, не будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий закон во вторник, 17 марта, приняла Верховная рада.

Положение об освобождении ото ответственности содержится в законе О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым вводится комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни.

Так, один из пунктов закона предусматривает "запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в "связи с введением карантинных мер".

При этом Украина также просит другие страны ввести подобное решение, чтобы украинцы, у которых истек срок пребывания за границей и которые не могут вернуться домой, не попадали под административные наказания.

Накануне в МИД рассказали, что украинцы в Чили и Бразилии не могут вернуться домой.

Сегодня также сообщалось, что на Шри-Ланке застряли 105 граждан Украины, а из Египта начали вывозить украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet