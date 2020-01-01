Вернувшиеся из ОРДЛО беркутовцы пришли в суд, но его перенесли

В связи с карантином и неясной ситуацией по остальным обвиняемым заседание суда отложили на лето.

Бывшие бойцы спецподразделения “Беркут“ Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых обвиняют в расстрелах 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве, пришли в Святошинский райсуд Киева. Однако запланированное на сегодня, 17 марта, заседание отложили до 4 июня, пишет hromadske.ua.

Читай также: Еще трое экс-беркутовцев могут вернуться в Киев

Судья Святошинского суда Сергей Дячук отметил, что до сих пор у суда нет какой-либо официальной информации о дальнейшей судьбе остальных отсутствующих обвиняемых, которые были отпущены под личное обязательство и переданы в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года. Судья подчеркнул, что имеющаяся у суда информация получена только из средств массовой информации.

Суд подчеркивает, что отсутствие этой официальной информации в дальнейшем может стать препятствием для принятия судом присяжных других процессуальных решений. Суд присяжных, посовещавшись на месте, учитывая введенные в государстве карантинные мероприятия, решил перенести заседание на 12:00 4 июня, - заявил Дячук.

Напомним, 8 февраля стало известно, что Александр Маринченко и Сергей Тамтура – двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения “Беркут“, которых ранее передали в ОРДЛО – вернулись в Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.