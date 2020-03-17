Карантин: копы предупредили о проверке документов

В рамках контроля карантинных ограничений полицейские будут проверять документы граждан и устанавливать маршруты их следования.

В Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция в пределах своих полномочий будет проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба полиции во вторник, 17 марта.

Полиция также будет проводить профилактическую работу среди граждан о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением требований карантинных мероприятий.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы относительно важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", - отметил Клименко.

Ранее власти анонсировали проверки заведений во время карантина.

Напомним, что в связи с карантином Укрзализныця ограничивает работу вокзалов. С сегодняшнего дня Укрзализныця прекращает международное сообщение. Украинцы сдали в последнее время множество билетов.

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