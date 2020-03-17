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Карантин: копы предупредили о проверке документов

Комментариев: 4
В рамках контроля карантинных ограничений полицейские будут проверять документы граждан и устанавливать маршруты их следования.
В Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения
В Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения
пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция в пределах своих полномочий будет проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль за выполнением карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба полиции во вторник, 17 марта.

Полиция также будет проводить профилактическую работу среди граждан о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители усилят превентивную работу и контроль за соблюдением требований карантинных мероприятий.

"Усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы относительно важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведения массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого", - отметил Клименко.

Ранее власти анонсировали проверки заведений во время карантина

Напомним, что в связи с карантином Укрзализныця ограничивает работу вокзалов. С сегодняшнего дня Укрзализныця прекращает международное сообщение. Украинцы сдали в последнее время множество билетов.

 

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Теги: вирусы, Вирус, полиция, карантин, Коронавирус, полицейские, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    17.03.2020, 20:42
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
Арсений_Авакян    17.03.2020, 20:19
Оценка:  0
Арсений_Авакян
Это как? За пределы своего района не выезжать? А то что?
Путин-Xyйло    17.03.2020, 20:36
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
На работу можно не ходить/не ездить, продуктовые наборы, мыло и туалетную бумагу будут по домам развозить за счет государства, коммуналку, интернет и связь оплатит тоже государство. А население будет только улучшать "демографию" как презик хотел.
Путин-Xyйло    17.03.2020, 20:14
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Национальная полиция в пределах своих полномочий будет будет идти наxyй! Нигде в законодательстве НЕ написано что обязаны носить документы. Карантин - НЕ "чрезвычайное положение"! Комендантский час никто не объявлял!
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