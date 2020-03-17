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В Крыму коронавирус подозревают у 130 человек

Комментариев: 1
Все люди, которые потенциально могут быть заражены, находятся в самоизоляции, но под наблюдением врачей.
Коронавирус в Крыму подозревают у 130 человек
Коронавирус в Крыму подозревают у 130 человек
Comments.UA

В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба так называемого "управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю".

Отмечается, что все они находятся на самоизоляции, но под наблюдением медиков.

"Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории Крыма введен режим "повышенной готовности".

Ранее сообщалось, что в зависимости от страны стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов.

Напомним, по состоянию на утро вторника на подконтрольной Киеву территории Украины 42 человек проверяют на COVID-19.

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Теги: Крым, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    17.03.2020, 19:23
Оценка:  -2
КульныйПэрэць
Обеспечьте наш народ тестами и число таких"подозреваемых"гар антированно будет исчисляться тысячами.А как там в Крыму,Пекине,Милане,Нью-Йорке,не интересно совсем.
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