В Крыму коронавирус подозревают у 130 человек

Все люди, которые потенциально могут быть заражены, находятся в самоизоляции, но под наблюдением врачей.

Коронавирус в Крыму подозревают у 130 человек Comments.UA

В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба так называемого "управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю".

Отмечается, что все они находятся на самоизоляции, но под наблюдением медиков.

"Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводят лабораторные обследования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на территории Крыма введен режим "повышенной готовности".

Ранее сообщалось, что в зависимости от страны стоимость теста на коронавирус варьируется от 30 до 60 долларов.

Напомним, по состоянию на утро вторника на подконтрольной Киеву территории Украины 42 человек проверяют на COVID-19.

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