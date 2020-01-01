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Новости Донбасса 18 марта: Десять обстрелов, ранены двое военных ВСУ

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Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.
На Донбасса 10 обстрелов
На Донбасса 10 обстрелов
facebook.com/MinistryofDefence.UA

На востоке Украины, 17 марта, сепаратисты 10 раз нарушили режим “тишины“. Ранения получили двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook

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Как сообщается, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ были зафиксированы 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов боевики выпустили 5 мин, стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм выпустили 18 мин;
  • неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов - 5 мин;
  • рядом со Славным - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“:

  • дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;
  • рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;
  • неподалеку от Новотошковского - из 82-мм минометов выпустили 15 мин.

Кроме этого, боевики дважды обстреляли участки разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины. Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения, - сообщили в штабе.

С начала этих суток сепаратисты, один раз из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Марьинка.

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Теги: Донбасс, ООС, Новости Донбасса, АТО, Новости АТО, Война
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