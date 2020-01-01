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Жуткая авария с участием "скорой" в Виннице: Много пострадавших

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В результате аварии пострадали пять человек, разбито три автомобиля. Чудом обошлось без жертв.
Жуткая авария с участием "скорой" в Виннице: Много пострадавших
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Жуткая авария с участием "скорой" в Виннице: Много пострадавших
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Поздно вечером во вторник, 17 марта, в Виннице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, микроавтобуса и легкового авто. В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба винницкой полиции.

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По информации следствия, водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer, 27-летний житель города Гайсин, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками, допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, который стоял на светофоре на встречной полосе движения.

В результате аварии пострадали медики из скорой помощи возрастом 37 и 45 лет, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом скорая везла в винницкую больницу. Кроме этого, в больницу госпитализирован 32-летний водитель Renault Trafic. Водитель Mazda и трое его пассажиров - не пострадали.

Сейчас правоохранители выясняют, кто из водителей является виновником ДТП.

Напомним, под Ровно грузовик раздавил легковушку: двое погибших. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

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Теги: ДТП, Винница, скорая помощь
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