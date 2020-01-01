Под Ровно грузовик раздавил легковушку: двое погибших

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью во вторник, 17 марта, на трассе Киев — Чоп. Возле села Великая Омеляна легковой автомобиль Dacia Logan выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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Автомобилем Dacia Logan управлял 35-летний житель Ровно. За рулем грузовика DAF был 27-летний житель Тернопольской области, сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.

От полученных в результате лобового столкновения травм водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика по внешнему виду был трезв. Тем не менее, у него взяты образцы крови для проведения анализов.

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По факту нарушения правил дорожного движения, что привело к смерти потерпевших, открыто уголовное производство и ведется расследование.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля, который в Николаеве насмерть сбил беременную женщину-пешехода, была чемпионка Украины по легкой атлетике Ольга Ладыга.

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