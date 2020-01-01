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Кабмин уже нашел замену уволенному главе Тернопольской ОГА

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Владимир Труш займет пост тернопольского губернатора, который сегодня освободился после увольнения Игоря Сопеля.
Денис Шмыгаль и Владимир Труш хорошо знакомы
Денис Шмыгаль и Владимир Труш хорошо знакомы
Тернопольская ОГА

Кабинет министров согласовал проект указа президента Украины об увольнении председателя Рогатинской районной госадминистрации Владимира Труша в связи с переходом на другую работу и проект указа о его назначении главой Тернопольской областной государственной администрации. Об этом в среду, 18 марта, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, сообщает Укринформ.

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“Труш Владимир Любомирович на данный момент находится в Офисе президента. Он здесь не с нами, но я имел с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам нужно вернуть управляемость областей“, – сказал Шмыгаль.

Для справки. Согласно статье 118 Конституции Украины, главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом страны по представлению Кабинета министров.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский уволил тернопольского губернатора Игоря Сопеля с должности, которую тот занимал с 1 ноября 2019 года.

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Теги: губернатор, Кабмин, назначение, Тернопольская область, Шмыгаль, Тернопольская ОГА, президент
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Источник: korrespondent.net

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