Кабмин уже нашел замену уволенному главе Тернопольской ОГА

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“Труш Владимир Любомирович на данный момент находится в Офисе президента. Он здесь не с нами, но я имел с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам нужно вернуть управляемость областей“, – сказал Шмыгаль.

Для справки. Согласно статье 118 Конституции Украины, главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом страны по представлению Кабинета министров.