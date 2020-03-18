Зеленский уволил губернатора Тернопольщины из-за коронавируса

Сообщается, что губернатор не справился с ситуацией в регионе.

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с поста председателя Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

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В документе указано, что увольнение состоялось в соответствии с поданным Сопелем заявлением.

Следует отметить, что об отставке губернатора Тернопольщины стало известно еще 22 февраля.

В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, - сообщили тогда в Офисе президента.

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Незадолго до этого директор санатория “Медоборы“ Василий Мартынюк под давлением местных жителей отказался принять на карантин украинцев, которых эвакуировали из Китая в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Тогда людей поместили в санаторий МВД в Новых Санжарах.

Напомним, Сопель был назначен губернатором Тернопольской области в конце октября прошлого года. 1 ноября его представили местным чиновникам и журналистам.

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