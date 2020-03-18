Чеснок не защитит от коронавируса – Минздрав

Научных данных об антивирусных свойствах чеснока нет.

Чеснок полезен для организма, но это не лекарство wikipedia.org

В Минздраве в очередной раз опровергли способность чеснока противостоять коронавирусу COVID-19. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

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“Чеснок имеет определенные антибактериальные свойства. Однако нет данных об эффективности чеснока как средства профилактики заражения коронавирусом“, — заявили в Минздраве.

Следует отметить, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже заявлял о том, что эффективность чеснока как лечебного средства в борьбе с коронавирусом научно не доказана. Однако, как и любой овощ, чеснок содержит в себе витамины, оказывающие общеукреплящее влияние на организм.

moz.gov.ua

Напомним, главный санитарный врач Ляшко заявил, что алкоголь от коронавируса не спасет. В Минздраве отмечают, что спиртное подавляет иммунитет, а не помогает в борьбе с вирусами.

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