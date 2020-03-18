Полиция будет реагировать на завышенные цены на медицинские товары

Нацполиция будет проводить мониторинг цен на медицинские товары.

Правоохранительные органы будут тщательно мониторить публичные закупки в медицинской сфере. В первую очередь, это касается рынка лекарств и медицинского оборудования. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

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Правоохранители проводят превентивные мероприятия для недопуска вывоза медицинских товаров через украинскую границу.



"Мы смогли проводить такие совместные мероприятия только после того, как Кабинет министров принял соответствующее решение по временному ограничению экспорта товаров противоэпидемического назначения, до этого момента у нас не было таких полномочий. – Сейчас, как вы знаете, законом упрощен порядок закупки таких товаров, поэтому объясняем производителям: "Пожалуйста, торгуйте внутри страны". Кроме того, Департамент стратегических расследований в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом Украины предпринимают меры, направленные на то, чтобы не допустить необоснованного завышения цен на медицинские товары". - отметил Цуцкиридзе.



В случае необоснованного завышения цен на медицинскую продукцию, для оперативного и быстрого реагирования материалы сразу будут направлены в Государственную аудиторскую службу и Антимонопольный комитет.



Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

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