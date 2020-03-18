Глава Минздрава: Карантин - не каникулы

Многие украинцы воспринимают карантин легкомысленно и пренебрегает установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты, заявил глава МОЗ.

Министр здравоохранения Илья Емец обратился к украинцам из-за игнорирования мер карантина в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

По его словам, власти ввели карантин: ограничено режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны.

"К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", - сообщил министр.

"Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!", - сказал Емец.

Он также не исключает ужесточение режима карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса.

"Власти делают очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Киевской области ввели режим ЧС. Основные усилия будут направлены на поддержку медработников, материально-техническое обеспечение больниц и информирование населения.

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