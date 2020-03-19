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Около 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 разошлись по Украине - Ляшко

Комментариев: 9
На выходных в Украину прибудут дополнительные тесты.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко/Facebook

Около 40 000 экспресс тестов на коронавирус отправили по регионам Украины. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

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"Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что на выходные в Украину должны прийти дополнительные экспресс тесты. 

Медик подчеркнул, что, что власти налаживают сотрудничество с частными медицинскими лабораториями, чтобы разрешить там проводить тесты на коронавирус путем полимеразной цепной реакции.

Напомним, В Украине за сегодня зафиксировали еще два случая COVID-19; всего их уже 18 

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Комментариев (11)
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WTF2wtf    19.03.2020, 18:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Если тесты будут реально доступны в регионах, то статистика может показать уже другие цифры, несколько большие ...
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:39
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
ДонАмигос    19.03.2020, 18:36
Оценка:  -5
ДонАмигос
Потерпи,лизунишко.В ГБР достаточно доказательств преступлений твоего хозяина против Украины.И Генпрокуратура скоро им займётся.А ты ищи новую работу.Но не исключено что ты к тому времени отправишься в след за Ириной Михайловной Галутиной.)))))))))))))
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:54
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Как вы считаете, хорошо, что Ходаковский приказал накрыть градом центр Ясиноватой?
ДонАмигос    19.03.2020, 18:24
Оценка:  -4
ДонАмигос
Это капля в море.Этих тестов нужно в сотни раз больше.
ПродувКротов    19.03.2020, 18:28
Оценка:  +2
ПродувКротов
Всего прибудет 1,0 миллион штук. Это то , что купил Петя. На первых порах хватит.
WTF2wtf    19.03.2020, 18:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Чего???
Петя что-то купил???
Абы потрындеть?
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 18:53
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Порох предсказал эпидемию? ЧТо то новенькое...
ПродувКротов    19.03.2020, 18:20
Оценка:  +4
ПродувКротов
Спасибо Порошенко, чтот он их купил за свои деньги.
ДонАмигос    19.03.2020, 18:28
Оценка:  -4
ДонАмигос
Твой хозяин украл миллиарды долларов.Решил если потратит каплю с этих миллиардов,получит индульгенцию.Но этого не случится.Он будет сидеть.А ты потеряешь работу.
ПродувКротов    19.03.2020, 18:29
Оценка:  +2
ПродувКротов
Где, кто и что украл ? У вас есть хоть один подтвержденный факт ? Много не надо, хотя бы один ?
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