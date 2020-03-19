Около 40 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 разошлись по Украине - Ляшко

На выходных в Украину прибудут дополнительные тесты.

Около 40 000 экспресс тестов на коронавирус отправили по регионам Украины. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

Читай также: В Ивано-Франковской области 12 человек с подозрением на вирус COVID-19

"Эскпресс-тесты, которые проводятся возле постели больного, можно сделать не только в государственных, но и в частных учреждениях. Закупаются экспресс-тесты в большинстве случаев у дистирбьюторов, которые есть на территории Украины, и около 40 тысяч экспресс тестов разошлись по территории Украины", - сказал Ляшко.



Ляшко также отметил, что на выходные в Украину должны прийти дополнительные экспресс тесты.



Медик подчеркнул, что, что власти налаживают сотрудничество с частными медицинскими лабораториями, чтобы разрешить там проводить тесты на коронавирус путем полимеразной цепной реакции.



Напомним, В Украине за сегодня зафиксировали еще два случая COVID-19; всего их уже 18

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.