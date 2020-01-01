Нацгвардия подключилась к полиции в борьбе с COVID-19

Работники Нацгвардии также контролируют пассажироперевозчиков, чтобы те соблюдали введенные Кабмином ограничения.

В Киевской, Житомирской и Черновицкой областях вместе с полицией на передвижных мобильных и стационарных постах начала службу Нацгвардия.

Об этом сообщает пресс-служба формирования.

В частности превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района, - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная цель - поддержка общественной безопасности и карантина.

В частности, нацгвардейцы контролируют пассажироперевозчиков касаемо соблюдения ими ограничений по перевозкам.

Читай также: Львов отправился на карантин Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19.

Напомним, число жертв коронавируса превысило 10 тысяч. Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 25700 человек, умерли - 1220, выздоровели - 1913.

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