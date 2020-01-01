Пандемия COVID-19: число жертв превысило 10 тысяч

Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 25700 человек, умерли – 1220, выздоровели – 1913.

По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусом COVID-19 заразились 244523 человек, выздоровели 86031, скончались 10030. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса 20 марта.

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае (81199), Италии (41035) и Иране (18470). Также более 18 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 15 тысяч в Германии, в США – свыше 14 тысяч. Также более тысячи заразившихся выявлено во Франции.

Всего за минувшие сутки 19 марта коронавирус выявили еще у 25700 человек, умерли – 1220, выздоровели – 1913.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии (3405), в Китае (3252), в Иране (1284), в Испании (833), во Франции (372), в США (205), в Британии (137).

Больше всего людей выздоровели в Китае (71264), в Иране (5979), Италии (4440), Южной Корее (1540), Испании (1107).

Ранее стало известно, что в Китае второй день подряд не зафиксировали новых случаев COVID-19, все 39 новых заболевших приехали из других стран. Общее число ввозных случаев заражения достигло 228.

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