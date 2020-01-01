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Коронавирус добрался до Европарламента: заболел депутат из Польши

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Заболел евродепутат из Польши.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
atr.ua

Депутат Европейского парламента от Польши Адам Ярубас инфицировался азиатским коронавирусом. Это первый случай заражения среди депутатов Европарламента.

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Об этом сообщает сам Ярубас на своей странице в Twitter.

По словам евродепутата, сейчас он находится в госпитале.

Я прошел тест на COVID-19, он дал позитивный результат. Я в госпитале, чувствую себя хорошо, - написал Ярубас.

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Кроме того, евродепутат поблагодарил за профессионализм врачей и медсестер, а также призвал всех оставаться дома и избегать скопления людей.

Я выкарабкаюсь, мы все выкарабкаемся. Мы должны быть сильными! Помните: оставайтесь дома, - добавил он.

Напомним, в Европарламенте отменили Украинскую неделю из-за коронавируса. Мероприятия в рамках Украинской недели должны были состояться 3-5 марта, но переносятся на неопределенный срок.

 

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Теги: Ярубас, Европарламент, депутат, коронавирус
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