Статуя Христа, Брюс Уиллис и коронавирус: фото дня

Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 20 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове разозленные пассажиры разбили окно в трамвае, и как из Польши еще эвакуировали более тысячи украинцев.

Смотрите также, как Ким Чен Ын провел военные учения, как американец почти 40 лет пытался выкупить авто отца, и как в Европе выбрали деревья года.

Брюс Уиллис показал, как отпраздновал 65-летие, солистка The Pussycat Dolls снялась в латексном наряде, а статую Христа подсветили флагами стран, пострадавших от COVID-19.

Российские десантники провели крупные учения в Крыму, Нацгвардия подключилась к полиции в борьбе с коронавирусом.