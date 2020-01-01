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Статуя Христа, Брюс Уиллис и коронавирус: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 20 марта 2020 года.
Каштановое дерево в Португалии
Каштановое дерево в Португалии
Facebook / Юрий Сидоренко
Cмотрите фотогалерею фото дня 20 марта 2020
 
Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 20 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове разозленные пассажиры разбили окно в трамвае, и как из Польши  еще эвакуировали более тысячи украинцев.
 
Смотрите также, как Ким Чен Ын провел военные учения, как американец почти 40 лет пытался выкупить авто отца, и как в Европе выбрали деревья года.
 
Брюс Уиллис показал, как отпраздновал 65-летие, солистка The Pussycat Dolls снялась в латексном наряде, а статую Христа подсветили флагами стран, пострадавших от COVID-19.
 
Российские десантники провели крупные учения в Крыму, Нацгвардия подключилась к полиции в борьбе с коронавирусом.
 
 
 

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Теги: звезды шоу-бизнеса, фото, фоторепортаж, Коронавирус, карантин Киев 2016, Коронавирус в Украине
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Источник: Корреспондент.net

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