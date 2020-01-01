Статуя Христа, Брюс Уиллис и коронавирус: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 20 марта 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку самых интересных и запоминающихся фото сегодняшнего дня, 20 марта.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове разозленные пассажиры разбили окно в трамвае, и как из Польши еще эвакуировали более тысячи украинцев.
Смотрите также, как Ким Чен Ын провел военные учения, как американец почти 40 лет пытался выкупить авто отца, и как в Европе выбрали деревья года.
Брюс Уиллис показал, как отпраздновал 65-летие, солистка The Pussycat Dolls снялась в латексном наряде, а статую Христа подсветили флагами стран, пострадавших от COVID-19.
Российские десантники провели крупные учения в Крыму, Нацгвардия подключилась к полиции в борьбе с коронавирусом.
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