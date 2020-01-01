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Кабмин отменил ввозную пошлину и НДС для ряда медикаментов

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Для предотвращения распространения коронавируса правительство упростило порядок ввоза товаров медицинского назначения.
Кабмин отменил налоги на ввоз перечня медикаментов в Украину
Кабмин отменил налоги на ввоз перечня медикаментов в Украину
Корреспондент.net

Кабинет министров отменил ввозную пошлину и НДС для ряда медицинских средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения COVID-19 в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram в пятницу, 20 марта.

Шмигаль добавил, что жо 19 апреля 2020 упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины.

"Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цену, объем и т.д.)", - сказано в сообщении.

Для этого заключенный договор о закупке нужно загрузить в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо.

Напомним, что ранее в Киеве и еще двух областях объявили режим ЧС. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в столице, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Также сообщалось, что Минздрав анонсировал ряд антикризисных решений. Во второй половине дня будет заседать Кабмин, где примут ряд решений по предотвращению распространения коронавируса.

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Теги: Кабинет Министров, Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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