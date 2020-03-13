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Во Львове больной коронавирусом выздоровел, пока пришли результаты анализов

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На сегодня у пациента отсутствуют симптомы, его отправили на домашний карантин. Повторные анализы взяли и отправили в работу, сообщили в ОГА.
У мужчины повторно взяли анализ
У мужчины повторно взяли анализ

Во Львове в пятницу, 20 марта, сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской ОГА Дарья Бавзалук со ссылкой на и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, передает издание Гал-инфо.

Как сообщили в ОГА, на сегодня у пациента отсутствуют симптомы коронавируса. Повторные анализы взяли и отправили в работу.

"Пациент уже поправился. Анализы брали 13.03.2020 и получили положительный результат. На сегодняшний день пациент без симптомов. У жены анализ отрицательный. Повторные анализы у пациента взяли и отправили в Киев. Мужчина переведен на домашний карантин. Он ждал результатов, у него не было симптомов. Он сам пришел с этой бумагой в инфекционную. Он здоров, перенес болезнь", - рассказал Андрей Васько.

То есть, по словам Васько, у мужчины повторно взяли анализ для подтверждения или опровержения результатов референс-лабораторией Минздрава.

Ранее сообщалось, что во Львове подтвердили первый случай коронавируса. В Украине зафиксирован еще один случай заболевания. Положительный тест выявил вирус у мужчины, приехавшего из Германии.

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Теги: вирусы, Львов, Вирус, заболевание, тесты, заболевания, тест, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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