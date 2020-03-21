Ушла из жизни известный социолог Ирина Бекешкина
Ушла из жизни социолог, директор фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
Об этом сегодня, 21 марта, сообщил в Facebook фонд, который она возглавляла.
Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, директор Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину, - сказано в сообщении.
Читай также: Украинцы могут вымереть - социолог
На момент смерти Ирине Бекешкиной было всего 68 лет. Причин смерти пока не называют.
Также новость о смерти Бекешкиной подтвердили в Офисе президента. Ведомство приносит глубокие соболезнования родным и близким Бекешкиной.
Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим.
Глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной, - сказано в сообщении.
Читай также: Часть населения не учтена – известный социолог о результатах переписи
Напомним, ранее социолог объяснила, почему украинцы хотят своего "Батьку". Александр Лукашенко – самый популярный иностранный лидер у граждан Украины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.