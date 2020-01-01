В Ивано-Франковске рассказали о второй заболевшей COVID-2019

Заразившаяся коронавирусом женщина вернулась из Франции, она в удовлетворительном состоянии.

Второй случай коронавируса в Ивано-Франковской области выявлен у прибывшей из Франции женщины, сообщает пресс-служба ОГА.

"На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом - у жительницы области, которая до этого находилась во Франции. Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентка была изолирована в больнице", - сказано в сообщении.

На данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции нет.

"Ее отец и двое детей больной, которые проживают вместе, находятся на самоизоляции. Следует также отметить, что результаты других трех тестов на коронавирус, которые сегодня поступили из Киева в область, были отрицательными", - отметили в ОГА.

По состоянию на 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом, три человека умерли, в том числе женщина в Ивано-Франковске, один - выздоровел.

Накануне в Ивано-Франковской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

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