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Зараженный COVID-19 нардеп Шахов госпитализирован

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Сергею Шахову сделали рентген, который показал пневмонию. Он находится в инфекционном отделении Александровской больницы.
У Сергея Шахова пневмония
У Сергея Шахова пневмония
Сергей Шахов / Facebook

Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, госпитализирован в Александровскую больницу Киева. Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 21 марта.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", – написал он.

Шахов пообещал рассказать подробности сегодня вечером.

Напомним, 18 марта стало известно, что нардеп Шахов заразился коронавирусом. Позже инфекцию выявили у его жены.

В тот же день были установлены 50 человек, которые контактировали с Шаховым. Члены комитета Рады по экологии самоизолировались.

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Теги: эпидемия, инфекция, народный депутат, заражение, Коронавирус, нардеп, Сергей Шахов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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