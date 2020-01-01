Погода 22 марта: морозы и снег с дождем
Погода Украине в воскресенье, 22 марта, в Украине будет холодной и дождливой, ожидается мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра. Температура опустится до минимальных показателей ночью – до 3 градусов мороза. Днем максимальные показатели тепла ожидаются на юге, там термометры покажут до +9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +2 до + 5 градусов тепла, ночью от -3 до 0;
На севере Украины температура днем +3… +5, ночью -1… +1;
В центральных областях температура днем от +2 до +5, ночью от -1 до +2;
На востоке страны днем от +5 до + 8, ночью от +1 до +5;
На юге Украины днем от +5 до +9 градусов, ночью от +3 до +8;
В Крыму днем +7… +9, ночью +4… +6;
В Киеве днем +2… +4, ночью -1… +1.
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