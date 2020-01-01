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Погода 22 марта: морозы и снег с дождем

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В течение дня по всей Украине будет пасмурно и холодно, возможны осадки.
В Украине ожидатся осадки
В Украине ожидатся осадки
Flickr

Погода Украине в воскресенье, 22 марта, в Украине будет холодной и дождливой, ожидается мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра. Температура опустится до минимальных показателей ночью – до 3 градусов мороза. Днем максимальные показатели тепла ожидаются на юге, там термометры покажут до +9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +2 до + 5 градусов тепла, ночью от -3 до 0; 

На севере Украины температура днем +3… +5, ночью -1… +1; 

В центральных областях температура днем от +2 до +5, ночью от -1 до +2; 

На востоке страны днем от +5 до + 8, ночью от +1 до +5; 

На юге Украины днем от +5 до +9 градусов, ночью от +3 до +8; 

В Крыму днем +7… +9, ночью +4… +6;

В Киеве днем +2… +4, ночью -1… +1.

Погода на 22 марта
Погода на 22 марта
meteo.gov.ua


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