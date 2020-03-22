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Патриарх Филарет обвинил геев и лесбиянок в пандемии коронавируса

Комментариев: 5
Причиной пандемии коронавируса является однополые браки, считает патриарх.
Патриарх Филарет
Патриарх Филарет
EPA/UPG

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что причиной мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали однополые браки. Об этом патриарх заявил в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой" на 4 канале.

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По словам патриарха, "Бог сжег Содом и Гоморру" за гомосексуализм, и теперь однополые браки стали причиной пандемии.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет.

Он также отметил, что несмотря на распространение опасной болезни в Украине, храмы не будут прекращать причастие во время карантинного режима. 

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - заявил Филарет.



Напомним,в Греции задержали митрополита за службу во время карантина.

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Теги: ЛГБТ, однополые браки, Филарет, церковь, пандемия, коронавирус
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Комментариев (5)
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KIBARG    22.03.2020, 13:58
Оценка:  +7
KIBARG
Спрыгнул, так спрыгнул. Чревоугодие, и алчность, в виде стремлений священников, и прочих накопить больше золота тут не при чём, нет-это всё геи. Фу, бред. Пусть своим отбитым бабушкам это рассказывает, чем позориться на весь мир.
Cudzoziemiec    22.03.2020, 13:57
Оценка:  +8
Cudzoziemiec
совсем упоролся ?
мудак старый....
Колишній-східняк    22.03.2020, 13:35
Оценка:  +13
Колишній-східняк
Зараза передается дыхально-капельным путем, а не через сексуальный контакт. Патриарх об этом слышал?
ВосставшийИзБана    22.03.2020, 13:51
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
Он имел ввиду не передачу, а возникновение вируса, как бы намекая на кару Божью. Но он видимо забыл о таких грехах как гордыня, тщеславие, гнев, алчность, зависть, чревоугодие ... Нет. Я не сторонник лгбт, но это не тот случай.
Колишній-східняк    22.03.2020, 13:59
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Если это кара божья за половые извращения, то зачем её насылать на всех людей? Уже и карал бы господь гомиков и лесбиянок, как это и случилось в Содоме и Гоморе.
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