Патриарх Филарет обвинил геев и лесбиянок в пандемии коронавируса
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что причиной мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали однополые браки. Об этом патриарх заявил в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой" на 4 канале.
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По словам патриарха, "Бог сжег Содом и Гоморру" за гомосексуализм, и теперь однополые браки стали причиной пандемии.
"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал Филарет.
Он также отметил, что несмотря на распространение опасной болезни в Украине, храмы не будут прекращать причастие во время карантинного режима.
"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - заявил Филарет.
Напомним,в Греции задержали митрополита за службу во время карантина.
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мудак старый....