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Новости Донбасса на 23 марта: Сепаратисты три раза открывали огонь

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Потерь среди бойцов ВСУ нет.
На Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны боевиков
На Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны боевиков
facebook.com/MinistryofDefence

На Донбассе за последние сутки снизилась интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов. 22 марта боевики нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Как отмечается, боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“:

  • неподалеку Водяного - из 82-мм минометов (5 мин);
  • вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также уточняется, что украинские подразделения применили дежурные огневые средства в ответ на обстрелы.

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Теги: Донбасс, ООС, Война, Новости Донбасса, Новости АТО
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