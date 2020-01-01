Новости Донбасса на 23 марта: Сепаратисты три раза открывали огонь

Потерь среди бойцов ВСУ нет.

На Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны боевиков facebook.com/MinistryofDefence

На Донбассе за последние сутки снизилась интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов. 22 марта боевики нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как отмечается, боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“:

неподалеку Водяного - из 82-мм минометов (5 мин);

вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также уточняется, что украинские подразделения применили дежурные огневые средства в ответ на обстрелы.

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