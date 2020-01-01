Новости Донбасса на 23 марта: Сепаратисты три раза открывали огонь
Потерь среди бойцов ВСУ нет.
На Донбассе за последние сутки снизилась интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов. 22 марта боевики нарушили режим прекращения огня три раза. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Как отмечается, боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“:
- неподалеку Водяного - из 82-мм минометов (5 мин);
- вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Также уточняется, что украинские подразделения применили дежурные огневые средства в ответ на обстрелы.
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