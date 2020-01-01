Чрезвычайная ситуация введена еще в трех областях - Шмыгаль

Режим чрезвычайной ситуации уже действует в девяти областях.

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в трех областях. Об этом в Телеграм сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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“Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС“ - отметил премьер.

Заявление премьер-министра Скрин

Ранее сообщалось о том, что режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

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