В Украине запретили экспорт этилового спирта

Запрет на экспорт этилового спирта продлится до 1 июня.

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение о временном запрете экспорта этилового спирта из Украины. Об этом в Телеграм написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт“ - отметил премьер.

При этом Кабмин разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. В частности, разрешена доставка лекарственных средств потребителям при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Заявление премьер-министра Скрин

Ранее сообщалось о том, что САП открыла производство на чиновников Кабмина Гончарука из-за экспорта масок.

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