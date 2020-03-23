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В Украине запретили экспорт этилового спирта

Комментариев: 3
Запрет на экспорт этилового спирта продлится до 1 июня.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Кабмин

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение о временном запрете экспорта этилового спирта из Украины. Об этом в Телеграм написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт“ - отметил премьер.

При этом Кабмин разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. В частности, разрешена доставка лекарственных средств потребителям при соблюдении условий хранения и транспортировки. 

Заявление премьер-министра
Заявление премьер-министра
Скрин

Ранее сообщалось о том, что САП открыла производство на чиновников Кабмина Гончарука из-за экспорта масок.

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Теги: Денис Шмыгаль, Кабмин, спирт, запрет
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    23.03.2020, 17:16
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Значит нудно бухать
Lyonya-Space    23.03.2020, 17:18
Оценка:  +3
Lyonya-Space
нужно (долбаный Т-9)
Lyonya-Space    23.03.2020, 17:20
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Ещё бы траву разрешили + работа на удалённо доступе и победим любую пандемию!
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