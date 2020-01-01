Замглавы Харьковского облсовета заболел коронавирусом

Первой заболела жена Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции.

Замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач заболел коронавирусом. Сейчас чиновник проходит лечение. Об этом в комментарии Интерфакс-Украины сообщила пресс-секретарь Виктория Петрухина.

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“Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение“, - отметила она.

По информации местных СМИ, у Скоробагача диагностирована пневмония. Он находится на лечении в одной из столичных клиник.

Ранее сообщалось о том, что 20 марта заболела жена Владимира, которая недавно вернулась из Франции. В тот же день сам Скоробагач почувствовал себя плохо, его госпитализировали.

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