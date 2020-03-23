Лекарства разрешили отправлять почтой

Соответствующее решение правительства направлено на улучшение доступности препаратов и на предотвращение скопления в аптеках.

Операторам почтовой связи разрешила доставлять лекарственные средства. Соответствующее решение на заседании в понедельник, 23 марта, принял Кабинета министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Facebook со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Отмечается, что решение правительства направлено на улучшение доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшение скопления людей в аптеках. Кроме того, доставка лекарств почтой позволит обеспечить население, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем через дистанционную продажу.

Вместе с тем, разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарства, хранение которых в Украине запрещено.

Об этом же напомнил в своем обращении в понедельник и президент Владимир Зеленский. Он сообщил о принятии на заседании правительства нескольких важных решений, в том числе изменения в законодательство, которые позволят Укрпочте доставлять лекарства.

Накануне был обнародован список лекарств, которые будут ввозить без НДС в Украину. Речь идет о препаратах, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19.

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