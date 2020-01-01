Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новости с фронта 24 марта: Ранено двое бойцов ВСУ

Комментариев: 0
Сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских военных.
За сутки боевики семь раз открывали огонь
За сутки боевики семь раз открывали огонь
facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим “тишины“. Ранены двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

Читай также: На Донбассе обстрелян грузовик ВСУ, двое раненых

Как сообщается, боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ было зафиксировано три обстрела:

  • вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
  • рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“:

  • три вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм выпустили 6 мин из 82-мм минометов - 33 мины;
  • в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“. Вблизи Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет, - сообщили в штабе ООС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, Война, Новости Донбасса, Новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь