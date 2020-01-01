Новости с фронта 24 марта: Ранено двое бойцов ВСУ

Сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских военных.

За сутки боевики семь раз открывали огонь facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим “тишины“. Ранены двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ было зафиксировано три обстрела:

вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;

рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“:

три вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм выпустили 6 мин из 82-мм минометов - 33 мины;

в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“. Вблизи Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет, - сообщили в штабе ООС.

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