В ОПУ дали прогноз, когда закончится коронавирус

Чем меньше украинцев заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, сообщили у Зеленского.

При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире Свобода слова.

Тогда же в это время граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.

Ранее сообщалось, что пускать в Украину будут только после теста на COVID-19. По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.