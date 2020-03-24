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В ОПУ дали прогноз, когда закончится коронавирус

Комментариев: 2
Чем меньше украинцев заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, сообщили у Зеленского.

При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире Свобода слова.

Тогда же в это время граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.

Ранее сообщалось, что пускать в Украину будут только после теста на COVID-19. По указанию Кабинета министров МИД занимается организацией проведения тестирования на коронавирус на границе.

В то же время в Минздраве заявили, что скорая помощь не сможет тестировать на коронавирус.
 
 
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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, карантин, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Cudzoziemiec    24.03.2020, 10:09
Оценка:  +3
Cudzoziemiec
какой нах прогноз???
вообще мозгов нет...полупокеры....
темп    24.03.2020, 10:08
Оценка:  0
темп
К маю???? Ты издеваешься????? А жить за что людям месяц ещё????
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