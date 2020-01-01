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Как будет оплачен больничный во время карантина - ответ Минюста

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Чиновники разъяснили, как будет выплачена компенсация больничного во время карантина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Министерстве юстиции разъяснили механизм выплаты компенсации больничного во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба на официальной странице Минюста в Facebook.

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В случае, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь выплачивается с первого дня и за все время отсутствия на работе.

Если временная нетрудоспособность вызвана пребыванием в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19, выплата производится с шестого дня нетрудоспособности и за весь период до полного выздоровления.

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При болезни ребенка до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Важно: если ребенок находится на стационарном лечении, то временного ограничения нет.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства.

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Теги: больничный, Карантин, Минюст
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