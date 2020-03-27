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На Донбассе боевики обстреляли жилой массив и ранили женщину

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65-летняя женщина доставлена в авдеевскую горбольницу с огнестрельным ранением.
Боевики на Донбассе ранили пенсионерку
Боевики на Донбассе ранили пенсионерку
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На Донбассе боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в прифронтовом районе Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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“Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и оказали квалифицированную помощь“, - говорится в сообщении.

Как отметили в Штабе, сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы для ее жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

Своими действиями оккупанты в который раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей, - заявили в Штабе.

Напомним, ЕС требует расследовать факты пыток украинцев в ОРДЛО. В Евросоюзе возмущены систематическими похищениями и пытками людей на оккупированной части Донбасса.

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Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, обстрел, больница
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Комментариев (1)
ПродувКротов    27.03.2020, 21:02
Оценка:  0
ПродувКротов
Как говорит наш говонокомандующий - "надо просто перестать стрелять". Как наш презик переживает за жизнь и здоровье оккупантов. Просто абалдеть нафиг. За какую страну играет наш клоун ?
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