На Донбассе боевики обстреляли жилой массив и ранили женщину

65-летняя женщина доставлена в авдеевскую горбольницу с огнестрельным ранением.

На Донбассе боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в прифронтовом районе Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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“Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г. Авдеевка и оказали квалифицированную помощь“, - говорится в сообщении.

Как отметили в Штабе, сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы для ее жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

Своими действиями оккупанты в который раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей, - заявили в Штабе.

Напомним, ЕС требует расследовать факты пыток украинцев в ОРДЛО. В Евросоюзе возмущены систематическими похищениями и пытками людей на оккупированной части Донбасса.

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