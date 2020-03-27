ВСУ получили модернизированный истребитель 4-го поколения
Поставленные в боевые части МиГ-29 прошел ремонт и модернизацию во Львове.
27 марта Воздушные Силы ВСУ получили истребитель МиГ-29, который прошел модернизацию и капитальный ремонт. Об этом информирует пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.
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Работы были выполнены на Львовском государственном авиаремонтном заводе. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составит не менее 8 лет с возможностью продления до 12.
Отмечается, что в этом году это уже не первый истребитель, который пополнил боевой состав тактической авиации ВС.
Напомним, Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию танков. Армия получила модернизированные Т-80БВ и Т-64БВ.
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