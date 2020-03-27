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ВСУ получили модернизированный истребитель 4-го поколения

Комментариев: 1
Поставленные в боевые части МиГ-29 прошел ремонт и модернизацию во Львове.
ВСУ получили модернизированный МиГ-29
ВСУ получили модернизированный МиГ-29
facebook.com/kpszsu

27 марта Воздушные Силы ВСУ получили истребитель МиГ-29, который прошел модернизацию и капитальный ремонт. Об этом информирует пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.

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Работы были выполнены на Львовском государственном авиаремонтном заводе. Межремонтный ресурс модернизированного МиГ-29 составит не менее 8 лет с возможностью продления до 12.

Отмечается, что в этом году это уже не первый истребитель, который пополнил боевой состав тактической авиации ВС.

Напомним, Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию танков. Армия получила модернизированные Т-80БВ и Т-64БВ.

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Теги: ВСУ, истребитель, самолет, МиГ-29
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Комментариев (1)
Strv-003-3    27.03.2020, 19:12
Оценка:  -21
Strv-003-3
Сами наверное изобрели .
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