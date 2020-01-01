В Радомышле новый случай заражения

COVID-19 обнаружили у женщины, которая ранее контактировала с первой жертвой коронавируса в Украине.

В Житомирской области коронавирус выявили у человека, который находился в контакте с умершей 71-летней женщиной из Радомышля. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на странице в Facebook.

"От Житомирского областного лабораторного центра получены новые результаты ПЦР-анализа от 10 больных по области. Из-за стремительного распространения болезни вынужден сообщить, что новый, пятый случай в Житомирской области обнаружен у женщины, находившейся в контакте с умершей 71-летней женщиной", - написал Бунечко.

Он также сообщил что лабораторный центр повторно проверит результаты у двух больных в Радомышле, а у троих результат отрицательный.

"В дополнение есть и хорошие новости: подозрение на COVID-19 не подтвердилось у двух больных из Житомира, одного из Черняхова и двух из Бердичева", - отметил Бунечко.

Сегодня также сообщалось, что в Радомышле быстрые тесты показали коронавирус у шести прихожан церкви.

Напомним, 14 марта в городе Радомышль Житомирской области скончалась 71-летняя зараженная коронавирусом - первая жертва COVID-19 в Украине.

Известно, что женщина посещала местную церковь, которую потом дезинфицировали. Всего в Радомышле 41 человек, контактировавший с умершей от коронавируса пенсионеркой, прошел экспресс-тестирование.

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