В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера

В учреждении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц, территория заведения оцеплена полицией.

В Виннице коронавирус выявили у врача Подольского регионального центра онкологии. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщает Общественное Винница со ссылкой на замруководителя областного департамента здравоохранения Наталью Марусяк.

"Коронавирусом заболел врач винницкого областного онкологического диспансера (Подольского регионального центра онкологии - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время в учреждении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.

Территорию онкодиспансера охраняет патруль.

Ранее сообщалось, что в Виннице COVID-19 заразились пять медиков роддома. Ифекцию в заведение принесла медсестра, которая встречалась с лицами, вернувшимися из Польши.

Как сообщалось, роддом закрыли на карантин из-за коронавируса у медсестры.

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