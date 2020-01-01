В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
В Виннице коронавирус выявили у врача Подольского регионального центра онкологии. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщает Общественное Винница со ссылкой на замруководителя областного департамента здравоохранения Наталью Марусяк.
"Коронавирусом заболел врач винницкого областного онкологического диспансера (Подольского регионального центра онкологии - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в настоящее время в учреждении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.
Территорию онкодиспансера охраняет патруль.
Ранее сообщалось, что в Виннице COVID-19 заразились пять медиков роддома. Ифекцию в заведение принесла медсестра, которая встречалась с лицами, вернувшимися из Польши.
Как сообщалось, роддом закрыли на карантин из-за коронавируса у медсестры.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet