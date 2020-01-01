В Хмельницком первый случай коронавируса

Первый лабораторно подтвержденный случай зафиксировали в Хмельницком. В то же время пять подозрений, который существовали ранее, не подтвердились.

В Хмельницком в пятницу, 27 марта, лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета на странице в Facebook.

Отмечается, что в Хмельницком обнаружили первого зараженного коронавирусом пациента, у которого ранее экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас больной находится в стабильном состоянии средней тяжести.

"По другим пяти подозрениям, в том числе и по тому, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и которое уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вирус не подтвердили", - отметили в горсовете, попросив доверять только официальной информации.

Напомним, в начале марта с подозрением на коронавирус был госпитализирован житель Хмельницкого. У него двухсторонняя пневмония, состояние тяжелое.

Тем временем в Виннице сегодня COVID-19 нашли у врача онкодиспансера. До этого коронавирус обнаружили у медсестры винницкого роддома, которая заразила четырех других медиков заведения.

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