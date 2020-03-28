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Организатор Одесской народной республики получил гражданство РФ

Комментариев: 10
Мужчину задерживало СБУ, но он сбежал в Россию.
Виталий Назлымов на суде
Виталий Назлымов на суде
dumskaya

Сторонник Антимайдана из Одессы Виталий Назлымов получил российское гражданство. В 2015-м его задерживало СБУ по подозрению в подготовке покушения и теракта, а также в хранении оружия. Одесский суд частично оправдал Назлымова, признав виновным только по последнему пункту. Лг подал апелляцию, но потом бежал в Брянск, где подал документы на получение гражданства РФ. Сразу получить российский паспорт ему не удалось, так как у него была незакрытая судимость в Украине.

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27 марта 2020 года миграционная служба Брянска выдала российский паспорт Назлымову. В декабре прошлого года гражданином России стал сын Виталия, переехавший с ним в Россию из Одессы в 2018-м.

Виталий Назлымов родился в Одесской области, проходил службу в 98-й дивизии ВДВ. После распада СССР он уволился из армии, отправившись на заработки за границу, в Германию, где до 2007-го работал в охранных предприятиях.

Вернувшись в Одессу, Виталий начал преподавать детям самбо, а ещё через несколько лет он на базе своей секции создал “военно-патриотический клуб Одесский казацкий кадетский корпус“.

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В конце 2013-го Назлымов в сюжете одесского телевидения открыто выступил против Евромайдана.  После свержения Януковича Назлымов организовал так называемую “Одесскую народную республику“. В начале апреля 2015 года Назлымов и еще несколько десятков человек были задержаны сотрудниками СБУ. Мужчину подозревали в подготовке покушения на активиста Сергея Гуцалюка, нардепа Алексея Гончаренко, планировании терактов и незаконном хранении оружия. 

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер Анисифоров получит политическое убежище в Украине.

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Теги: Одесса, Россия, гражданство, Евромайдан
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Комментариев (10)
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MNI1957    28.03.2020, 16:28
Оценка:  -22
MNI1957
там другое сбу
WTF2wtf    28.03.2020, 15:08
Оценка:  +18
WTF2wtf
кому интересно это говно и нах о нем писать???
БийКацапів    28.03.2020, 14:44
Оценка:  +1
БийКацапів
Только смертная казнь, за измену страны, сможет вылечить таких людей.
Nesdeshniy    28.03.2020, 15:05
Оценка:  -24
Nesdeshniy
Начинай с депутатов, сам или кто-то должен сделать все за тебя???
WTF2wtf    28.03.2020, 15:08
Оценка:  +21
WTF2wtf
Нацист упоротый,
убивавший украинцев на Донбассе, нахyй скачи ...
Nesdeshniy    28.03.2020, 15:11
Оценка:  -25
Nesdeshniy
Пока что скачет на xyю твоя родственница..))
sun2014    28.03.2020, 15:53
Оценка:  -24
sun2014
прав на все 100%
sun2014    28.03.2020, 15:55
Оценка:  -23
sun2014
БийКацапів

tтебя нужно уничтожить
ПродувКротов    28.03.2020, 14:37
Оценка:  +24
ПродувКротов
По хорощему его надо утилизировать, что бы другим не повадно было. Надо брать пример с Израиля.
tulchanin    28.03.2020, 17:20
Оценка:  0
tulchanin
За что, за "хранение оружия" ? По остальным пунктам он оправдан украинским судом.
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