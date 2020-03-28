Организатор Одесской народной республики получил гражданство РФ

Мужчину задерживало СБУ, но он сбежал в Россию.

Сторонник Антимайдана из Одессы Виталий Назлымов получил российское гражданство. В 2015-м его задерживало СБУ по подозрению в подготовке покушения и теракта, а также в хранении оружия. Одесский суд частично оправдал Назлымова, признав виновным только по последнему пункту. Лг подал апелляцию, но потом бежал в Брянск, где подал документы на получение гражданства РФ. Сразу получить российский паспорт ему не удалось, так как у него была незакрытая судимость в Украине.

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27 марта 2020 года миграционная служба Брянска выдала российский паспорт Назлымову. В декабре прошлого года гражданином России стал сын Виталия, переехавший с ним в Россию из Одессы в 2018-м.

Виталий Назлымов родился в Одесской области, проходил службу в 98-й дивизии ВДВ. После распада СССР он уволился из армии, отправившись на заработки за границу, в Германию, где до 2007-го работал в охранных предприятиях.

Вернувшись в Одессу, Виталий начал преподавать детям самбо, а ещё через несколько лет он на базе своей секции создал “военно-патриотический клуб Одесский казацкий кадетский корпус“.

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В конце 2013-го Назлымов в сюжете одесского телевидения открыто выступил против Евромайдана. После свержения Януковича Назлымов организовал так называемую “Одесскую народную республику“. В начале апреля 2015 года Назлымов и еще несколько десятков человек были задержаны сотрудниками СБУ. Мужчину подозревали в подготовке покушения на активиста Сергея Гуцалюка, нардепа Алексея Гончаренко, планировании терактов и незаконном хранении оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер Анисифоров получит политическое убежище в Украине.