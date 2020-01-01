Погода в Украине на 29 марта: Небольшая облачность и тепло

Небольшой дождь ожидается только в Крыму.

Погода в субботу, 29 марта, в Украине будет облачной, но теплой. Осадков не ожидается, и только в западных областях и Крыму возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до + 17 градусов тепла, ночью от 0 до +5;

На севере Украины температура днем +15… +17, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем от +14 до +17, ночью от +2 до +6;

На востоке страны днем от +14 до +16, ночью от +1 до +5;

На юге Украины днем от +14 до +18 градусов, ночью от +3 до +7;

В Крыму днем +13… +15, ночью +4… +6, небольшой дождь;

В Киеве днем +14… +16, ночью +2… +4.

Прогноз погоды на 29 марта

По словам синоптика Натальи Диденко в воскресенье, 29 марта, Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня температура будет + 12… + 18 градусов.

Холодный атмосферный фронт еще в дороге, антициклон Keywan давит холодом, но Украина еще два дня будет сопротивляться и осадкам, и похолоданию. Сегодня и завтра, 29 марта, температура воздуха в большинстве областей комфортная, + 12 + 18 градусов. В воскресенье местами есть вероятность дождей в западных областях

Напомним, ранее сообщалось, что 28 марта в Украине ожидается солнечная погода.