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В Сумах запретили выходить на улицу без надобности

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При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Они обязаны предъявить их по требованию правоохранителей.
Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд в город
Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд в город
Нацгварлия Украины

В Сумах исполком городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в городе на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте горсовета в субботу, 28 марта.

Так, согласно решению исполкома, начиная с сегодняшнего дня и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

  • покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);
  • выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;
  • пользоваться детскими и спортивными площадками;
  • передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;
  • детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;
  • курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
  • посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд для тех, кто не зарегистрирован в облцентре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта сообщалось о 311 подтвержденных случаях COVID-19 в Украине. Из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). Тогда отмечалось, что в Сумской области пять случаев инфицирования, включая один летальный.

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Теги: эпидемия, карантин, Сумы, Сумская область, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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