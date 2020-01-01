В Сумах запретили выходить на улицу без надобности

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Они обязаны предъявить их по требованию правоохранителей.

Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд в город Нацгварлия Украины

В Сумах исполком городского совета принял решение об усилении ограничительных мер в городе на время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте горсовета в субботу, 28 марта.

Так, согласно решению исполкома, начиная с сегодняшнего дня и до завершения карантина жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается:

покидать свои дома (разрешается только для передвижения на работу, посещение аптеки или магазинов, визита к врачу, проведения ритуальных обрядов, выгула животных, посещения правоохранительных органов или категорий людей, которым необходима помощь);

выходить на улицу без средств индивидуальной защиты;

пользоваться детскими и спортивными площадками;

передвигаться по улицам группами более двух человек, кроме некоторых случаев;

детям в возрасте до 14 лет передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 быть на улице после 20:00;

курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;

посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

При выходе на улицу граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и по требованию правоохранителей обязаны предъявить эти документы, а также сообщить свое место проживания и цель, с которой вышли на улицу.

Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд для тех, кто не зарегистрирован в облцентре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта сообщалось о 311 подтвержденных случаях COVID-19 в Украине. Из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). Тогда отмечалось, что в Сумской области пять случаев инфицирования, включая один летальный.

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