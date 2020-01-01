Штаб назвал исключения на запрет пересечения линии разграничения

Через КПВВ на Донбассе пропускают по важным жизненным обстоятельствам, уточнили в штабе ООС.

В штабе ООС рассказали об исключениях на ограничение пересечения линии разграничения nv.ua

На Донбассе приостановлен пропуск через линию разграничения, но штаб ООС рассмотрел некоторые исключения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 29 марта.

Командование ОС выдало более 120 разрешений на пересечение линии разграничения из-за важных жизненных обстоятельств.

"Командование Объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, в течение этой недели было принято более 120 таких индивидуальных решений", - заявили в штабе.

В частности, основаниями для пропуска граждан в основном были тяжелые болезни или смерть родных и необходимость воссоединения семей. При этом, по информации штаба, представители сепаратистов не считали эти причины вескими и не пропускали людей.

На КПВВ Станица Луганская сепаратисты не пропустили семьи с детьми, беременную женщину и тяжелобольных пожилых людей. Пограничники из состава ООС помогли этим украинцам вернуться на подконтрольную территорию.

"Своими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали циничное отношение к правам и безопасности мирных жителей", - подчеркнули в штабе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 28 марта Украина полностью закроет границы.

Позже стало известно, что военные закрывают въезд на Донбасс. С 28 марта на Донбасс пускают только тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона.

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