В Минздраве рассказали подробности о выявленных случаях коронавируса

Ранее Кировоградская область оставалась последней без зафиксированных случаев COVID-19, но теперь там подтвердились первые четыре инцидента.

В Украине коронавирус не зафиксирован только в Николаевской области. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 29 марта.

"У нас уже появились и первые четыре случая в Кировоградской области. Поэтому, по факту, нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев, поэтому в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", - сказал Ляшко.

Ляшко напомнил, что в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной инфекции.

"Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черкасской области - 43 случая. Если брать с начала эпидемии, то больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 82, а также в Тернопольской области - 57 случаев", - добавил госсанврач.

За прошедшие сутки больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет - это 22% от всех заболевших. В целом же максимальное число случаев заболевания Covid-19 (60%) зафиксировано в возрастной группе от 31 до 60 лет.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано девять летальных случаев, в том числе один за минувшие сутки - в Ровенской области. Выздоровели от коронавирусной болезни на данный момент пять человек.

Ранее сегодня в Минздраве сообщили, что в Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.

Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

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