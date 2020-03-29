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В больнице Тернополя уволились 8 врачей из-за коронавируса

Комментариев: 7
Медики опасаются за свое здоровье.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

8 врачей уволились из инфекционного отделения больницы скорой помощи Тернополя из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий на "Общественном" главврача больницы Ярослава Чайковского.

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"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - рассказал врач.

Чайковский утверждает, что медикам выплатили только надбавку в размере должностного оклада, которую утвердил мэр Тернополя Сергей Надал для медработников, которые контактируют с заболевшими COVID-19. При этом врачи до сих пор не получили обещанные правительством 200% надбавки.

Напомним, В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медработников.

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Теги: Тернополь, медики, коронавирус
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Комментариев (7)
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ДобрячийСер    29.03.2020, 16:54
Оценка:  0
ДобрячийСер
Не зря значит на тех землях власти уже начали выделять специальные участки на кладбищах для умерших от коронавируса.
denis82    29.03.2020, 16:53
Оценка:  +1
denis82
пищу для wtf2,из- за поребрика здесь даже коммент оставить не смогут, больно им оно надо заходить на какой-то бигмир, у них своих подобных зомбопорталов хватает!
denis82    29.03.2020, 16:49
Оценка:  -2
denis82
героям страшно, хотя с обеспечением тоже все ниже плинтуса...
tagava    29.03.2020, 16:28
Оценка:  -2
tagava
Ссыкуны
Vixerunt    29.03.2020, 16:43
Оценка:  -1
Vixerunt
иди поработай за 4000 грн и потом если выживешь расскажешь.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:44
Оценка:  +1
WTF2wtf
ну про 4000 тоже не набрасывай, как быдлоботы из-за поребрика ...
tagava    29.03.2020, 16:53
Оценка:  -1
tagava
А как же клятва Гиппократа?) Пошел бы если бы образование медицинское было и потом рассказал бы)
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