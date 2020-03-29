В больнице Тернополя уволились 8 врачей из-за коронавируса

Медики опасаются за свое здоровье.

8 врачей уволились из инфекционного отделения больницы скорой помощи Тернополя из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий на "Общественном" главврача больницы Ярослава Чайковского.

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"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - рассказал врач.



Чайковский утверждает, что медикам выплатили только надбавку в размере должностного оклада, которую утвердил мэр Тернополя Сергей Надал для медработников, которые контактируют с заболевшими COVID-19. При этом врачи до сих пор не получили обещанные правительством 200% надбавки.



Напомним, В Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медработников.

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