Главврач горбольницы Мелитополя и его зам заразились COVID-19
Главный врач городской больницы Мелитополя и его заместитель заразились острой коронавирусной болезнью COVID-19, еще 12 медицинских работников находятся на самоизоляции. Об этом изданию "Укринформ" рассказали в областном лабораторном центре Минздрава.
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"Коронавирус диагностирован у главврача КНП "ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", еще 12 сотрудников учреждения находятся на самоизоляции", - отметили в лабораторном центре.
Отмечается, что COVID-19 зафиксировали и у заместителя главврача. В больнице не отвечают на звонки, на официальном сайте медучреждения соответствующая информация также отсутствует.
Напомним, в роддоме Ивано-Франковска умерла вторая женщина с СОVID-19.
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