Главврач горбольницы Мелитополя и его зам заразились COVID-19

12 медиков больницы ушли на самоизоляцию.

Главный врач городской больницы Мелитополя и его заместитель заразились острой коронавирусной болезнью COVID-19, еще 12 медицинских работников находятся на самоизоляции. Об этом изданию "Укринформ" рассказали в областном лабораторном центре Минздрава.

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"Коронавирус диагностирован у главврача КНП "ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", еще 12 сотрудников учреждения находятся на самоизоляции", - отметили в лабораторном центре.



Отмечается, что COVID-19 зафиксировали и у заместителя главврача. В больнице не отвечают на звонки, на официальном сайте медучреждения соответствующая информация также отсутствует.



Напомним, в роддоме Ивано-Франковска умерла вторая женщина с СОVID-19.

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