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Зеленский: Мы должны удержать заробитчан, вернувшихся из-за COVID-19

Комментариев: 7
Президент призвал создать новые рабочие места в Украине и удержать людей, которые вернулись домой из-за пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись многие граждане из-за рубежа и нужно сделать так, чтобы они остались. Об этом он сообщил в видеообращении в среду, 1 апреля.

"Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", - сказал он.

Президент предложил правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

"Именно в этом контексте, знаковым является продолжение программы Большое строительство. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень хочется, чтобы после карантина и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину.

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит рабочие места после карантина. Правительство пообещало новые рабочие места для потерявших работу во время карантина, а самым бедным предоставят финансовую помощь.

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Теги: вирусы, работа, Вирус, рабочие, заробитчане, карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, украинские заробитчане за рубежом, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    01.04.2020, 21:07
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Пользуясь случаем, хочу поздравить артикля, его команду и избирателей с их профессиональным праздником - Днем Дурака.
Брюква_и_Клюква    01.04.2020, 20:54
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Чем ты их удержишь, пианист? Зарплатами в 6000 грн? Или кредитами под 30% годовых?
Мухоморище    01.04.2020, 20:54
Оценка:  +9
Мухоморище
Вова,когда руки коррупционерам рубать будем?
ВосставшийИзБана    01.04.2020, 21:04
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
У него на исторической родине говорят: "Да отсохнет та рука, которая себя обидит".
ВосставшийИзБана    01.04.2020, 20:52
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Чем он собрался их удерживать? Что он может предложить? Вранье и хамство? И это тем, кто уже увидел, что совсем рядом люди живут намного лучше.
Muzobozz    01.04.2020, 20:50
Оценка:  +1
Muzobozz
Ты не тем озабочен,кретин!В США открыто заявляют что у них,где немеряно денег,где передовая медицина и где есть настоящая власть,могут умереть от коронавируса 2 миллиона человек.Сколько у нас тогда умрёт?20 миллионов?Кого ты собрался удерживать,паяц?
ЗаелоПластинку    01.04.2020, 21:30
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
У нас карантин ввели вполне вовремя. Поэтому шансы удержать эпидемию вполне реальные. Правда люди безответственные, поэтому есть шансы упустить наше преимущество.
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