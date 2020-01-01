Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крымский мост перекроют из-за COVID-19

Комментариев: 0
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту начнет работать блокпост, всем въезжающим будут измерять температуру.
Мост перекроют из-за ограничительных мер
Мост перекроют из-за ограничительных мер
Крымский мост / Facebook
 
В аннексированном Крыму перекроют Керченский мост в связи с пандемией коронавируса, о чем сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.
 
Движение по мосту будет остановлено в 00:00 2 апреля.
 
Предварительно, такие карантинные меры продлятся до 5 апреля. В этот период движение по мосту будет осуществляться только по пропускам. "Власти" полуострова должны сделать официальное объявление о закрытии моста вечером в среду, 1 апреля.
 
 
Отметим: "глава" Крыма Сергей Аксенов не исключал, что Крымский мост придется полностью перекрыть.
 
"В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения", – заявил он журналистам 1 апреля после встречи с незаконным "врио губернатора" Севастополя.
 
Аксенов признал, что закрытие моста неизбежно приведет к сложностям для людей.
 
Карантин в Крыму из-за COVID-19 введут со 2 апреля. Ранее заявлялось, что на Крымском мосту начнет работать блокпост, всем въезжающим (как автомобильным, так и железнодорожным транспортом) будут измерять температуру и проверять на наличие признаков заболевания.
 
"С 00:00 будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", – сообщил Аксенов.
 
На 1 апреля в Крыму, согласно статистике, зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
 
В аннексированном Крыму обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом 21 марта.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, мост, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь