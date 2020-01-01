Крымский мост перекроют из-за COVID-19

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту начнет работать блокпост, всем въезжающим будут измерять температуру.

В аннексированном Крыму перекроют Керченский мост в связи с пандемией коронавируса, о чем сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

Движение по мосту будет остановлено в 00:00 2 апреля.

Предварительно, такие карантинные меры продлятся до 5 апреля. В этот период движение по мосту будет осуществляться только по пропускам. "Власти" полуострова должны сделать официальное объявление о закрытии моста вечером в среду, 1 апреля.

Отметим: "глава" Крыма Сергей Аксенов не исключал, что Крымский мост придется полностью перекрыть.

"В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения", – заявил он журналистам 1 апреля после встречи с незаконным "врио губернатора" Севастополя.

Аксенов признал, что закрытие моста неизбежно приведет к сложностям для людей.

Карантин в Крыму из-за COVID-19 введут со 2 апреля. Ранее заявлялось, что на Крымском мосту начнет работать блокпост, всем въезжающим (как автомобильным, так и железнодорожным транспортом) будут измерять температуру и проверять на наличие признаков заболевания.

"С 00:00 будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта", – сообщил Аксенов.

На 1 апреля в Крыму, согласно статистике, зарегистрировано 16 случаев коронавируса.

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