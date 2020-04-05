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В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, бежавший из больницы

Комментариев: 11
В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19.
Побег из больницы дорого обошелся пациенту
Побег из больницы дорого обошелся пациенту
EPA/UPG
В Черниговской области от осложнений COVID-19 умер мужчина, который в ночь на субботу пытался убежать из больницы, сообщает полиция Черниговской области

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“В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение... Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни“, - говорится в сообщении.

Полиция утверждает, что после побега и до возвращения обратно мужчина с другими лицами не контактировал, а правоохранители и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты.
 
Напомним, что в реанимационном отделении Черновицкой областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус.
 
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Теги: полиция, Черниговская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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traktor23    06.04.2020, 13:20
Оценка:  -22
traktor23
Нет никакого вируса. Это туфта дабы стопорнуть экономику и всех на послушание проверить. лохи
vedavg    06.04.2020, 01:21
Оценка:  -2
vedavg
Возможно, человек понимал, что скоро помрет, а дома оставались незавершенные дела...
МаксимУм    06.04.2020, 07:31
Оценка:  +20
МаксимУм
да... Заразить жену-проститутку...
vedavg    06.04.2020, 01:21
Оценка:  -3
vedavg
Возможно, человек понимал, что скоро помрет, а дома оставались незавершенные дела...
страхшоссе    05.04.2020, 22:04
Оценка:  -1
страхшоссе
если бы убежал - был бы жыв
Негорро    05.04.2020, 21:40
Оценка:  -22
Негорро
Мужик похоже чуял что его там"вылечат"по-полной программе.Как в воду глядел...
Vuyco    05.04.2020, 21:15
Оценка:  -5
Vuyco
Интересно, а если б сбежал, жил бы?
Vuyco    05.04.2020, 21:15
Оценка:  -5
Vuyco
Интересно, а если б сбежал, жил бы?
Предаторр    05.04.2020, 20:57
Оценка:  -30
Предаторр
В хлор его раздетым затем в герметичный пакет и в гроб.Гроб запаять.Всё по инструкции.
Rikstal    05.04.2020, 21:25
Оценка:  +20
Rikstal
по инструкции подлежит кремированию! но православные против
Ukraineslava    05.04.2020, 20:39
Оценка:  +16
Ukraineslava
Ну и хорошо,нечего бегать
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