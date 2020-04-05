В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, бежавший из больницы

В Черниговской области от осложнений COVID-19 умер мужчина, который в ночь на субботу пытался убежать из больницы, сообщает полиция Черниговской области

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“В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение... Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни“, - говорится в сообщении.