Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком

Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса.

В Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове прощались с физиком, общественным деятелем, бывшим министром образования Иваном Вакарчуком, который умер 4 апреля, сообщает Радио Свобода

Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Из-за этого в храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.