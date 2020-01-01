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Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком

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Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса.
Прощание с Иваном Вакарчуком
Прощание с Иваном Вакарчуком
Радио Свобода
 
В Свято-Покровской церкви ПЦУ во Львове прощались с физиком, общественным деятелем, бывшим министром образования Иваном Вакарчуком, который умер 4 апреля, сообщает Радио Свобода
 
Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Из-за этого в храм друзья и коллеги покойного могли заходить по одному. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.
 
Кроме того, возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажжены лампадки.
 
На львовской Ратуше вывесили баннер в память Ивана Вакарчука.
 
Ученый, с согласия семьи, будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но с участием ограниченного круга людей.
 
Напомним, что 4 апреля умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера Голоса Святослава Вакарчука Иван Вакарчук.
 
 
 
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Теги: Львов, Вакарчук, прощание
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Источник: korrespondent.net

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