Протокол от МОЗ расширят новыми препаратами

Государственный протокол лечения больных с COVID-19 в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.

Утвержденный Министерством здравоохранения Украины государственный протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшее время будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала 1+1.

“Группа врачей, работающих над протоколом, продолжают рассматривать различные варианты и следят за тем, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе он будет еще дополнен соответствующими лекарственными средствами, схемами лечения”, - заявил министр.

По словам главы МОЗ, в создании протокола лечения случаев коронавирусной инфекции участвовали специалисты из разных областей медицины, в частности, реаниматологи, кардиологи.

“Взяли протоколы стран Европейского союза, США, Китая и создали тот протокол лечения, который мы все видели и который был утвержден по моему приказу. Сейчас в мире не существует ни одного препарата, в котором были бы показания к COVID-19. Все это только доказательная современная медицина. Но если у нас есть хоть один шанс спасти наших граждан, я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в различных странах”, - сказал Степанов.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

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