Дефицит Плаквенила. Помогает ли препарат от COVID?

Министерство здравоохранения обещало еще в конце прошлой недели отправить 2250 упаковок препарата Плаквенил в регионы.

Плаквенил – это противовоспалительный препарат и иммунодепрессант. Обычно он применяется при системной красной волчанке и остром и хроническом ревматоидном артрите, малярии и заболеваниях кожи, вызванных солнечным светом.

До недавнего времени Плаквенил свободно можно было купить в украинских аптеках за 500 гривен. Сейчас препарата в аптеках нет совсем. Его начали использовать в лечении коронавируса, и он сразу же стал дефецитным.

Корреспондент.net выяснил все о Плаквениле.

Экспериментальное лечение

Плаквенил содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции. Именно гидроксихлорохин упоминается в недавно утвержденных МОЗ протоколах, по которым будут лечить коронавирус.

9 марта в журнале Clinical Infectious Diseases опубликовали исследования о том, что препарат имеет хороший потенциал для борьбы с коронавирусом Covid-19. В ходе клинических испытаний было установлено, что гидроксихлорохин обладает способностью противостоять коронавирусу.

Позже появилось исследование французских ученых. В лабораторном исследовании приняли участие 36 пациентов. 20 пациентов – это экспериментальная группа, где добровольцам ежедневно вводили 600 мг Плаквенила. Остальные 16 пациентов – контрольная группа, которую лечили согласно протоколу. Согласно исследованию, на третий день 50% участников, которых лечили только Плаквенилом, получили отрицательный результат на коронавирус. Зато на шестой день отрицательный результат получили уже 70%. Кроме этого, 6 из 20 пациентов лечили с помощью Плаквенила в сочетании с антибиотиком азитромицином. Интересно, что они выздоровели еще быстрее. Уже на третий день отрицательный результат на коронавирус получили 83% участников, а на шестой день выздоровели все 100%.

О Плакенвиле говорил даже Дональд Трамп: "Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство. Препарат показал очень обнадеживающие результаты. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным".

Противопоказания

Перед началом и во время терапии Плакенвилом пациентам необходимо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев офтальмологическое обследование. Также важен постоянный контроль клеточного состава крови, состояния скелетных мышц.

Во время офтальмологического обследования необходимо проверить остроту зрения, провести тщательную офтальмоскопию и фундоскопию, а также исследования центрального поля зрения с красной мишенью и цветового зрения.

Этот препарат противопоказан беременным женщинам, кормящим мамам, а также людям с гиперчувствительностью к соединениям 4-аминохинолона. С осторожностью нужно принимать препарат пациентам с заболеванием печени или почек, а также пациентам, которые принимают лекарства, которые могут негативно повлиять на функцию этих органов, а также людям с тяжелыми желудочно-кишечными, неврологическими и гематологическими заболеваниями.

Ситуация в Украине

В украинских аптеках Плакенвила уже нет. В социальных сетях можно встретить посты, где препарат разыскивают для больных коронавирусом. Там говорят, что на черном рынке стоимость Плакенвила уже доходит до нескольких тысяч долларов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 апреля сообщил, что Украине передали 3 тысячи упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве – для быстрого реагирования.

“На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тысяч пациентов”, - говорил Степанов.

Действие гидроксихлорохина на организм человека во время лечения коронавируса изучено еще не до конца. Поэтому лечиться им нужно только под присмотром врача.